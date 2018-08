Slob heeft geen bezwaar tegen islamitische basisschool Utrecht

Minister Slob vindt het prima dat openbare basisschool De Klimroos en islamitische basisschool Al Arqam in Utrecht vanaf vandaag een gebouw delen. In antwoord op Kamervragen van de PVV schrijft hij dat er in Nederland talloze voorbeelden zijn van openbare en bijzondere scholen die zonder problemen in hetzelfde gebouw zijn ondergebracht.

De komst van al Arqam leidde deze zomer tot onrust bij De Klimroos in de wijk Leidsche Rijn. Het bestuur van de openbare basisschool weigerde aanvankelijk het gebouw te delen, omdat het zich - met één ingang en één trappenhuis - niet voor twee scholen zou lenen. Ook bestaat de vrees dat de islamitische leerlingen van de Klimroos zullen overstappen naar de buren en dat daarmee een einde komt aan de gemengde, openbare basisschool.

De rechter stelde De Klimroos eind juli in het ongelijk: de gemeente Utrecht mocht leegstaande ruimtes in het gebouw aan Al Arqam toewijzen.

'Pedagogische klimaat'

De PVV vreest dat de islamitische basisschool, die vanmorgen de deuren heeft geopend, "het Nederlandse pedagogische klimaat van openheid, vrijheid en respect voor vrouwen, seksueel anders geaarden en ongelovigen" in gevaar brengt. Maar volgens minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs is daar geen sprake van. Hij zegt dat alle scholen in Nederland de taak hebben om de fundamentele waarden van de democratische rechtstaat uit te dragen. Dat geldt dus ook voor Al Arqam.

Hij wijst erop dat de gemeente verplicht is om nieuwe scholen van huisvesting te voorzien en dat het gebruikelijk is om leegstaande ruimte in een al bestaande school te benutten. "De gemeente Utrecht geeft aan in gesprek te willen blijven met beide schoolbesturen om, waar nodig en mogelijk, het huidige gebouw aan te passen en om op korte termijn afspraken te maken over permanente huisvesting", schrijft Slob.