Weer vertraging voor lightrail tussen Schiedam en Hoek

De kans wordt steeds kleiner dat de Hoekse Lijn nog dit jaar gaat rijden. Dat heeft vooral te maken met de latere oplevering van de beveiligingssoftware van de lightrailverbinding tussen Schiedam en Hoek van Holland. Dat schrijft wethouder Adriaan Visser aan de Rotterdamse gemeenteraad.

Visser verwacht dat de meeste problemen met de software in november zijn opgelost. Althans, dat heeft leverancier Bombardier beloofd. Als dat is gebeurd, moet de Metropoolregio Rotterdam Den Haag een vergunning afgeven en moet ook nog proef worden gedraaid.

"Start exploitatie van de Hoekse Lijn in het vierde kwartaal van 2018 wordt daardoor hoogst onzeker", aldus wethouder Visser. Hij voegt daaraan toe dat de gemeente samen met de Metropoolregio en de Inspectie Leefomgeving en Transport alles doet om de vaart in het project te houden.

90 miljoen extra kosten

In de oorspronkelijke planning zou de Hoekse Lijn al in september 2017 hebben moeten rijden. Al snel bleek dat die datum veel te voorbarig was. Zo zou er volgens RTV Rijnmond veel te weinig tijd voor de ombouw van de oude spoorverbinding zijn ingecalculeerd.

Onder meer door de vertraging liepen de extra kosten van het project op met 90 miljoen euro. Die overschrijding van de begroting leidde ertoe dat de Rotterdamse wethouder Pex Langenberg moest aftreden.

Op de website gaan de bouwers van de Hoekse Lijn er nog steeds vanuit dat de eerste trein "najaar 2018" gaat rijden, maar die planning lijkt dus nu onhaalbaar. Volgens wethouder Visser leiden de problemen met de beveiligingssoftware niet tot nieuwe kostenoverschrijdingen.