Politie: aanval in Amsterdam is poging tot liquidatie

De aanval gistermorgen op een man aan de Moezelhavenweg in Amsterdam is mogelijk een poging tot liquidatie. Dat zeggen rechercheurs van de Amsterdamse politie. Daarbij raakte een medewerker van een spyshop zwaargewond.

Het onderzoeksteam gaat er vanuit dat slachtoffer, een 31-jarige man uit Alkmaar, bewust is aangevallen. Het was de bedoeling dat de man werd neergeschoten. Maar omdat het geweer vervolgens weigerde, is het slachtoffer met dat wapen meerdere keren geslagen, voornamelijk op zijn hoofd.

Afluisterapparatuur

Volgens De Telegraaf is het slachtoffer een man die afluisterapparatuur heeft verkocht aan Astrid Holleeder. Daarmee zou ze de gesprekken met haar broer Willem hebben opgenomen.

Een donkerkleurige Audi, die mogelijk na de liquidatiepoging als vluchtauto is gebruikt, is na een Burgernet-melding inmiddels in dezelfde buurt teruggevonden. De auto is in beslag genomen voor forensisch onderzoek.

De politie is op zoek naar getuigen die gisteren hebben gezien hoe de auto werd geparkeerd op de A.A.H. Struijckenkade in Amsterdam. Ook willen de rechercheurs mensen spreken die de auto, met kenteken 12-RJP-5, eerder in de buurt hebben gezien.