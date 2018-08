Staatssecretaris Harbers: kans klein dat Lili en Howick kunnen blijven

Staatssecretaris Harbers verwacht niet dat de Armeense kinderen Howick (13) en Lili (12) in Nederland kunnen blijven. "Er is geen reële oplossing zodat ik met de hand over mijn hart kan strijken", zei hij na afloop van een begrotingsoverleg.

De staatssecretaris benadrukte dat het ook oneerlijk zou zijn voor anderen met een vergelijkbaar verhaal, die zich wel aan de uitspraak van de rechter houden en vertrekken. Bovendien speelt er meer mee in het dossier dan dat mensen via de media vernemen, stelt de VVD'er.

"Tot aan het moment van de uitzetting kan ik die zaak nog wegen, maar het ligt niet voor de hand dat we tot een ander oordeel gaan komen", zei Harbers.

Vrijdag besloot de Raad van State dat de twee uitgezet mogen worden naar Armenië. Daar zouden ze geen gevaar lopen en niet in mensonterende omstandigheden terechtkomen. Ze worden dan herenigd worden met hun moeder, die al een jaar geleden vertrokken is naar Armenië.

Howick en Lili vertelden in de talkshow Laat op één op NPO 1 dat ze de uitspraak met ongeloof hebben aangehoord. "We zijn heel verdrietig", aldus Howick.