Wat Wilders' wedstrijd losmaakt in Pakistan en andere moslimlanden

In andere landen waar de meerderheid van de bevolking moslim is, is de aandacht voor de spotprentwedstrijd - in vergelijking met de oproer in de aanloop naar Wilders' film Fitna - nihil.

"Tot nu toe leeft de actie totaal niet in het Midden-Oosten", zegt correspondent Marcel van der Steen. De arrestatie van de man die Wilders met de dood had bedreigd, is er wel opgepikt door media, maar leidt vooralsnog niet tot protesten. "Of de impact zal veranderen na nieuwe beelden van demonstraties in Pakistan is lastig te zeggen."

'Boycot Nederlandse producten'

Ook in Indonesië, het land met de grootste moslimbevolking ter wereld, is er nauwelijks ophef. "Het is gemeld in kleine nieuwsberichtjes en lezers hebben er wat boze emoticons bij aangeklikt", zegt correspondent Michel Maas. "Daarna werd het stil. En dat blijft het waarschijnlijk, tenzij er in november alsnog een storm losbarst." De cartoonwedstrijd staat in die maand gepland.

In Pakistan probeert de TLP op allerlei manieren een groter publiek te bereiken. Bijvoorbeeld door via WhatsApp op te roepen tot een boycot van Nederlandse producten: