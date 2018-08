Robots van Chriet Titulaer te zien in Utrechts museum

Meer dan 250 robots uit de verzameling van sterrenkundige Chriet Titulaer zijn vanaf volgende maand te zien in Utrecht. De familie van de vorig jaar overleden wetenschapper en tv-presentator geeft de robots in bruikleen aan museum Speelklok. Daar begint op 21 september de tentoonstelling Robots love Music.



Titulaer liet in de jaren tachtig in zijn tv-programma Wondere Wereld (1983-1989) vaak robots zien die muziek spelen. "Titulaer zette mensen aan het denken", zegt Ebelin Boswinkel van het museum op RTV Utrecht. "En dat is wat Museum Speelklok ook wil bereiken met de tentoonstelling over robots en muziek."

Hartstikke blij

In dagblad De Limburger zegt dochter Karin Titulaer (49) "hartstikke blij" te zijn dat iedereen de robots kan gaan zien: "Mijn vader is in de jaren tachtig met zijn verzameling begonnen en vond het zó leuk dat hij ook exemplaren uit de tijd daarvoor heeft gekocht. De collectie strekt zich dus over meerdere decennia uit.''

Witte topo die kan lopen

Een van de robots op de expositie is waarschijnlijk een oude bekende voor de liefhebbers van Titulaers tv-programma: de witte 'Topo' die ook kan lopen. Karin Titulaer: "Maar de meeste van deze robots zijn nooit voor het grote publiek te zien geweest. Ze stonden in vitrines in mijn ouderlijk huis."

De tentoonstelling Robots love Music is van 21 september tot en met 3 maart in het museum. Er zijn daar ook fragmenten uit Wondere Wereld te zien.