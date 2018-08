Herrezen autobouwer Aston Martin gaat naar Londense beurs

De Britse autobouwer Aston Martin gaat nog dit jaar naar de beurs. Dat maakte het ruim honderd jaar oude automerk bekend bij de presentatie van de halfjaarcijfers. Naar verwachting zal het bedrijf bij beursgang ongeveer 5,5 miljard euro waard zijn.

Aston Martin is bij het grote publiek vooral bekend is als de keuze van James Bond. Het bedrijf is nu nog grotendeels in handen van investeerders uit Italië en Koeweit. Zij zullen een deel van hun aandelen verzilveren.

"Dit is een grandioos moment', zegt Aston Martin-topman Andy Palmer tegen de Britse zakenkrant Financial Times. "Toen ik in 1979 begon, waren er veel Britse autobouwers. In de loop van mijn carrière zijn die allemaal verdwenen. De auto-industrie in het Verenigd Koninkrijk is gezond, maar in buitenlandse handen. Nu krijgen we weer een onafhankelijke Britse autofabrikant.'