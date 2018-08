Leerlingen 'schimmelschool' Rockanje naar noodlocatie

Tot begin oktober worden de 130 leerlingen van basisschool De Zeewinde in Rockanje met de bus naar een noodlocatie gebracht, zo'n 3,5 kilometer verderop in Oostvoorne. In hun eigen gebouw klaagden tientallen kinderen over hoofdpijn, buikpijn, rode ogen en vermoeidheid. Volgens de ouders was het niet langer verantwoord om les te geven in de 'schimmelschool'.

Het probleem met het schoolgebouw in Rockanje is al langer bekend. In het voorjaar kwamen de eerste gezondheidsklachten binnen bij het schoolbestuur, meldt RTV Rijnmond. De ouders zelf dachten dat sprake was van schimmelsporen in de vloerbedekking.

Ook wezen ze op de aanwezigheid van een droge, stinkende put. Het schoolbestuur deed aanpassingen, plaatste ventilatieroosters en verwijderde de vloerbedekking uit twee lokalen. Maar dat leidde niet tot verbetering van de luchtkwaliteit in De Zeewinde.

Docenten enthousiast

De GGD stond daarmee voor een raadsel. Volgens de dienst kan schimmel de gezondheidsklachten niet veroorzaken. Het kan wel te maken hebben met slechte ventilatie en ongezonde luchtkwaliteit in het oude schoolgebouw, aldus de gezondheidsdienst. Verder onderzoek door de gemeente moet nu duidelijk maken wat de oorzaak van de klachten was.

De kinderen zouden eigenlijk afgelopen maandag weer naar school moeten, maar kregen twee dagen extra vrij. Vanaf vandaag reizen ze met de bus heen en weer naar een door de gemeente beschikbaar gestelde noodlocatie in Oostvoorne. "De docenten zijn enthousiast", zegt locatieleidster Miranda Breukel. Het tijdelijke schoolgebouw is goed schoongemaakt en het ventilatiesysteem is gereinigd. "We kunnen erop vertrouwen dat het hier goed is."