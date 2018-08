Politie wil actie bij wedstrijd PSV doorzetten ondanks gemeentelijk verbod

De politiebonden spannen een kort geding aan tegen de gemeente Eindhoven. Zij willen ondanks een verbod van de gemeente vanavond harde acties voeren bij de voetbalwedstrijd PSV-BATE Borisov. De acties bestaan eruit dat op drie toegangswegen in de stad agenten brochures uitdelen met de mededeling "uw veiligheid is niet gegarandeerd". In en bij het stadion is dan geen politie. De gemeente vreest dat de verkeersveiligheid in gevaar komt.

Burgemeester Jorritsma van Eindhoven zei eerder dat hij de kwestie als "one team" wilde oplossen. Tot gisteravond overlegden advocaten van de poltiebonden met de gemeente. Maar dat overleg heeft volgens Omroep Brabant niets opgeleverd, reden voor voorzitter Hans Schoones van politievakbond ANPV om een kort geding aan te kondigen. Het is nog onbekend hoe laat dat vandaag dient.

Drie fuiken "gaat te ver"

Jorritsma is niet tegen de politieacties, maar vindt het veel te ver gaan om fuiken op te stellen op drie belangrijke plaatsen in Eindhoven. Hij vreest voor de verkeersveiligheid omdat er heel veel mensen onderweg zijn - mede door de wedstrijd van PSV.

De politieacties lijken ook gevolgen te hebben voor de voetbalwedstrijd van zaterdag tussen Fortuna Sittard en FC Utrecht. Burgemeester Cox van Sittard-Geleen overweegt een verbod op die wedstrijd als de veiligheid niet gegarandeerd is, meldt RTV Utrecht. Net als in Eindhoven hebben de politiebonden aangekondigd dat ze ook in Sittard niet werken in of bij het stadion. In plaats daarvan houden ze een cao-bijeenkomst in de buurt.

Aanvullende veiligheidsmaatregelen

Burgemeester Cox heeft Fortuna Sittard gevraagd snel aanvullende veiligheidsmaatregelen te nemen. Op grond daarvan zal hij een besluit nemen over het wel of niet doorgaan van de wedstrijd.



De agenten voeren actie omdat ze een betere cao en een lagere werkdruk willen.