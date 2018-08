'Auto's met slimme veiligheidsopties rijden vaker schade'

Auto's die zijn uitgerust met veiligheidsopties als parkeersensoren en zelfremmende systemen zijn veel vaker betrokken bij ongelukken. Dat blijkt uit de Branchemonitor Schadesector 2018-2030, schrijft het Financieele Dagblad.

Zonder die speciale veiligheidssystemen is de jaarlijkse kans op schade 14 procent. Een automobilist met vier veiligheidssystemen heeft ruim de helft meer kans op schade: 23 procent.

Overrompeld

Oorzaak is volgens de onderzoekers dat aan de ene kant de systemen nog niet goed genoeg zijn, waardoor onnodig schade wordt gereden. Aan de andere kant vertrouwen bestuurders te veel op hun veiligheidshulp, waaronder ook systemen die waarschuwen bij het veranderen van rijstrook. Of ze worden zo overrompeld door alle piepjes en lampjes in hun nieuwe auto, dat ze in de war raken.

Gouden tijden schadebedrijven

Schadeherstelbedrijven profiteren van de extra schade; reparaties zijn meestal duur. Bij parkeerschade moet bijvoorbeeld ook de prijzige parkeersensor en bijbehorende elektronica worden vervangen.

Volgens de Branchemonitor zullen leasemaatschappijen en verzekeraars in 2025 naar verwachting in totaal 1,65 miljard euro aan schade moeten vergoeden. Dat is 250 miljoen euro meer dan nu. De helft is volgens de onderzoekers toe te schrijven aan de extra schade door veiligheidssystemen in auto's.

Daarna zal dat aandeel naar verwachting dalen, omdat de systemen dan beter zijn en automobilisten meer gewend zijn geraakt aan rijden met veiligheidshulp.