Buitenlandse toeristen geven fors meer uit in Nederland

Met de uitgaven steeg ook het aantal banen in de toeristische sector: met 3,8 procent naar 761.000. Die groei is flink hoger dan de algemene banengroei in Nederland, want die was 2,1 procent. Van alle banen in Nederland is nu 7,5 procent te vinden in de toeristische sector.

In het toerisme gaat het wel vaak om deeltijdbanen. Omgerekend naar voltijdbanen zijn het er 455.000.