Meer onderzoek naar bloedspoor in zaak pianostemmer en mishandelde dominee

Er komt extra onderzoek naar dna-materiaal dat is gevonden op de mouw van pianostemmer Wijnand B. Die wordt ervan verdacht dat hij vorig jaar dominee Ebi Wassenaar in haar kerk in Rhenoy neersloeg met een hamer.

Zijn advocaat had om het onderzoek gevraagd. Hij wil weten of het dna-spoor ook bloed bevat. Als het alleen om schilfers of haar gaat, is het volgens de advocaat ook mogelijk dat iemand anders de dominee mishandelde.

Pianostemmer ontkent

De pianostemmer ontkent dat hij de dominee aanviel. "Hij zegt dat hij nog geen hond kwaad zou doen, dus dat hij dit onmogelijk gedaan kan hebben", zegt zijn advocaat tegen Omroep Gelderland.

Dominee Wassenaar werd op 21 november vorig jaar in haar kerk ernstig mishandeld met een hamer. Omdat ze van achteren werd aangevallen, heeft ze haar aanvaller niet gezien. Wel staat vast dat de pianostemmer in de kerk was. De twee hebben daar ook met elkaar gesproken.

De dominee is door de aanval blijvend gehandicapt geraakt. Ze was vandaag in de rechtbank, waar de zaak nog niet inhoudelijk werd behandeld. Wel kwamen wensen voor nader onderzoek aan de orde.

'Was zichzelf niet meer'

Ook twee vaste klanten van de pianostemmer kwamen naar de rechtbank. Zij zeggen dat de pianostemmer zwaar getraumatiseerd is door het overlijden van zijn moeder. "Als zij niet was overleden, was dit allemaal niet gebeurd. Hij is helemaal in de war geraakt en was zichzelf niet meer."

Volgens de advocaat van de pianostemmer gaat het erg slecht met hem. B. kreeg na het incident in de kerk een hartaanval. Hij heeft lang in coma gelegen. "Hij is steeds moeilijker verstaanbaar en heeft amper nog herinneringen aan zijn leven voor dit incident."

De man is de afgelopen maanden psychisch onderzocht en ligt nu weer in het penitentiair ziekenhuis in Scheveningen. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van poging tot moord. Op 13 november begint de rechtbank met de inhoudelijke behandeling van de zaak.