Lange rijen in Detroit voor afscheid Aretha Franklin

Aretha Franklin overleed op 16 augustus op 76-jarige leeftijd in haar huis in Detroit. Ze kampte al jaren met gezondheidsproblemen. De zangeres wordt vrijdag in diezelfde stad bijgezet in een familiegraf, waar de resten van haar vader, een broer en twee zussen liggen.

De kist werd vanochtend in een witte Cadillac naar het museum vervoerd. Vandaag en morgen kunnen haar fans een laatste groet brengen. Zij wachtten vandaag in lange rijen tot ze langs de vergulde grafkist konden lopen.

Diva tot het einde

Franklin ligt opgebaard in een rode jurk, met lipstick en met hoge hakken. Daarmee laat ze nog eens zien dat ze tot het einde een diva was, zei een fan tegen persbureau AP. Bij het museum klinkt haar muziek uit luidsprekers.

In Detroit, dat bekendstaat als de bakermat van de soul, is een week van rouw uitgeroepen. In de stad zijn optredens en andere activiteiten.