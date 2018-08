OM en moeder in hoger beroep in zaak verwaarloosde 'campingjongen'

Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak van het Duitse jongetje dat zwaar ondervoed werd gevonden op een camping in Winterswijk. De ouders van de 8-jarige Jaden werden eerder deze maand veroordeeld tot een celstraf van drie jaar.

Ook Jessica T., de moeder van het jongetje, vecht de uitspraak aan, zegt haar advocaat tegen De Gelderlander.

Opgesloten in een kist

De rechtbank in Zutphen achtte de ouders van Jaden schuldig aan mishandeling, vrijheidsberoving en verwaarlozing. Het jongetje kreeg nauwelijks te eten, werd geslagen en geschopt en 's nachts opgesloten in een kist. In Whatsapp-gesprekken zeiden de ouders dat ze hem wilden vermoorden.

Tegen het stel was vijf jaar cel geëist. Het Openbaar Ministerie gaat in beroep omdat de straf lager is uitgevallen. Waarom de moeder van Jaden in beroep gaat, wil haar advocaat niet zeggen.

Geen risico lopen

De advocaat van Udo D., de vader van het verwaarloosde jongetje, zei eerder al dat zijn cliënt niet in beroep gaat. D. wil niet het risico lopen dat het gerechtshof een hogere straf oplegt.

Het echtpaar is in 2012 in Duitsland al eens tot 2,5 jaar veroordeeld voor het mishandelen van een ander kind in 2009. De twee sloten de toen 7-jarige halfbroer van Jaden 's nachts naakt op in de kelder van hun huis in de buurt van Wesel.