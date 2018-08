Bussen vallen uit omdat er niet genoeg chauffeurs zijn

Door een tekort aan buschauffeurs zullen de komende weken in de provincie Utrecht busritten uitvallen. Dat meldt Keolis, het moederbedrijf van openbaar vervoerbedrijf Syntus, dat onder andere actief is in de provincie Utrecht.

Volgens een woordvoerder zal een beperkt aantal diensten per dag uitvallen op doordeweekse dagen. Daarbij gaat het om korte ritten met een lage bezetting of ritten op een hoogfrequente lijn. "We hopen daarmee de overlast voor onze reizigers zoveel mogelijk te beperken", meldt de woordvoerder.

Om deze problemen in de toekomst te voorkomen, wil Keolis onder meer de zomervakanties van het personeel beter spreiden en meer eigen personeel aantrekken.

Tekorten buschauffeurs

Vervoersmaatschappijen hebben moeite met het vinden van voldoende buschauffeurs. Daarbij speelt ook mee dat veel buschauffeurs de komende tijd met pensioen gaan. De gemiddelde leeftijd ligt boven de vijftig jaar.

Een woordvoerder van Connexxion bevestigt dat niet alleen krapte op de arbeidsmarkt een rol speelt, maar ook de uitstroom door vertrekkende oudere medewerkers. Connexxion zegt dat er geen lijnen zullen uitvallen; "we kunnen gewoon onze dienstverlening op peil houden, maar we moeten wel wat extra energie steken in het werven van nieuw personeel."

Ook Arriva spreekt van een krappe arbeidsmarkt, maar stelt dat er daardoor geen ritten uitvallen. De vervoerder is druk bezig met het werven van nieuw personeel, onder meer via een Leerwerktraject dat volgende maand start.

Zondag nog hield vervoerder Hermes, onderdeel van Connexxion, een "ladies day" om vrouwelijk personeel te werven. Het bedrijf, dat maar 14 procent vrouwelijke werknemers heeft, ziet juist in het werven van vrouwen een kans.

In de hele wegvervoersector werkten volgens het CBS in 2017 30.000 vrouwen en 161.000 mannen.