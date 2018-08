Gestolen spullen van Justitie voor een deel teruggevonden

De politie heeft een deel van de buit teruggevonden van een inbraak bij de Dienst Vervoer en Ondersteuning in Zutphen, eind juli. Bij die inbraak werden onder meer wapens gestolen. Of die ook terug zijn gevonden heeft de politie niet bekendgemaakt.

Het team dat onderzoek doet naar de wapendiefstal had informatie dat er mogelijk aanwijzingen lagen in een woning in Otterlo. Vanochtend vroeg werd daar een inval gedaan en de informatie bleek juist.

De inval werd uitgevoerd met een team van ongeveer dertig mensen. Specialisten van Defensie hielpen mee, digitaal rechercheurs zochten mee en er werden speurhonden ingezet. Het bos rond de woning is ook doorzocht, onder meer met een drone. Er zijn nog geen arrestaties verricht.