Vader haalt gelijk bij rechter: beoordeling wiskunde-examen zoon moet over

Het wiskunde-examen van een leerling van de Rientjes Mavo in Maarssen moet van de rechter opnieuw beoordeeld worden. De jongen haalde zijn vmbo-tl examen nét niet. Zijn vader vond dat onterecht en stapte naar de rechtbank.

De leerling had een gemiddelde van 5,5 nodig voor het eindexamen, maar bleef steken op een 5,483. Zijn vader vroeg daarop inzage en bekeek vijf examens. Bij het wiskunde-examen kwam hij tot de conclusie dat bij drie opgaven één punt was toegekend, terwijl het er twee hadden moeten zijn.

Alles hangt af van één opgave

De school was het daar niet mee eens en paste het cijfer niet aan. Omdat de jongen al was ingeschreven voor een vervolgopleiding, legde de vader de zaak voor aan een rechter. Die concludeert dat bij twee opgaven correct gehandeld is door de school. Alleen bij een derde opgave ligt dat anders.

Bij die opgave waren de twee docenten die het examen nakeken, het niet met elkaar eens. De eerste corrector wilde twee punten toekennen, de tweede corrector oordeelde dat het één punt moest zijn.

Derde corrector

De rechtbank vindt dat de school ervoor had moeten zorgen dat de twee correctoren het met elkaar eens zouden worden, of - als dat niet mogelijk was - zich had moeten inzetten voor een andere oplossing om uit de impasse te komen.

Een derde corrector moet nu binnen vijf dagen beoordelen of de leerling alsnog dat extra punt krijgt. En of de jongen dus alsnog zijn diploma haalt, meldt RTV Utrecht.