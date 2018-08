Man (26) aangehouden om aanslagdreiging wegens cartoonwedstrijd PVV

Op het Centraal Station in Den Haag is een man van 26 opgepakt. Hij had volgens de politie een filmpje op Facebook gezet waarin hij een aanslag lijkt aan te kondigen op de Tweede Kamer of de organisator van de cartoonwedstrijd van de PVV. Dat is Geert Wilders, maar of de verdachte specifiek op hem doelde, wil de politie niet zeggen.

Volgens Wilders zelf gaat het om een man uit het buitenland die naar Nederland is gekomen om hem te vermoorden. Dat zou hij te horen hebben gekregen van de Nationaal Coördinator Terreurbestrijding en Veiligheid.