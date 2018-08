Vier aanhoudingen op plaats waar container coke werd afgeleverd

De politie heeft in Oosterhout vier mensen aangehouden na de onderschepping van 3500 kilo cocaïne in de haven van Antwerpen. Een vijfde verdachte werd opgepakt in Woerden.

De douane vond de lading afgelopen weekend in een zeecontainer, bedekt onder bananen. De container kwam uit Zuid-Amerika en was bestemd voor een bedrijf in Nederland.

De politie arresteerde vier van de vijf personen op het bedrijventerrein in Oosterhout waar de container werd afgeleverd. Het gaat om een 54-jarige Belgische vrachtwagenchauffeur, twee mannen van 55 en 58 en een vrouw van 33.

In Woerden werd een 31-jarige man uit Rotterdam gearresteerd. Daarna deed de politie huiszoekingen en nam administratie en opslagmedia in beslag.