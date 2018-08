Neergeschoten verwarde messenzwaaier Naaldwijk komt uit Syrië

De man die gisteren met een mes stond te zwaaien in Naaldwijk en vervolgens werd neergeschoten door de politie, is een 28-jarige man uit Syrië. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De man woont in Zweden en was op bezoek bij familie in Nederland.

Familieleden van de man belden gisteren de politie en vertelden dat hij in verwarde toestand op straat liep met een mes, in de buurt van een supermarkt. Zij probeerden hem te kalmeren, maar waren bang dat hij zichzelf of anderen iets aan zou doen.

Agenten spraken hem aan en zeiden dat hij het mes moest laten vallen. Volgens de agenten weigerde hij dat. Bij de aanhouding die volgde, zijn schoten gelost door de politie. De 28-jarige Syriër raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Hij is niet in levensgevaar.

De Rijksrecherche onderzoekt het handelen van de agenten. Dat is standaard na schietincidenten. Daarnaast doet het Openbaar Ministerie onderzoek naar het incident zelf. De 28-jarige man is aangehouden voor bedreiging, meldt Omroep West.