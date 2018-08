Storing op Schiphol voorbij, vliegverkeer volledig hervat

Het vliegverkeer op Schiphol is volledig hervat. De breuk in de kabel die door werkzaamheden gistermiddag was beschadigd, is hersteld. Daardoor functioneert het back-up communicatiesysteem van de luchtverkeersleiding weer naar behoren.

Tot vanmiddag hadden landende vliegtuigen nog te maken met de gevolgen van de problemen met het systeem.

Luchtverkeersleiding Nederland en Schiphol zullen samen onderzoek doen naar de oorzaak, om herhaling in de toekomst te voorkomen.

Vertragingen

Gistermiddag ontstonden vertragingen bij inkomende en uitgaande vliegtuigen omdat het back-up communicatiesysteem niet werkte. Het hoofdcommunicatiesysteem deed het wel, maar uit veiligheidsoverwegingen werd het aantal vliegtuigen dat per uur werd afgehandeld, door de luchtverkeersleiding omlaag gebracht.

Tientallen vliegtuigen liepen daardoor vertragingen op. De problemen voor uitgaande vluchten waren gisteravond al opgelost.