Alle bootmigranten uit Australisch krokodillenbos gehaald en uitgezet

Minister Dutton van Binnenlandse Zaken zegt dat het voor het eerst in vier jaar was dat een migrantenschip de Australische kust heeft gehaald. "Het is een teken dat mensensmokkelaars nog steeds actief zijn." De provincie Queensland heeft een onderzoek ingesteld hoe het schip onder de radar heeft kunnen blijven.

Sinds 2013 zet Australiƫ zijn marine in om migrantenschepen op zee op te sporen en de opvarenden terug te sturen naar het land van herkomst. "We zijn altijd heel duidelijk geweest: we staan niet toe dat mensen die illegaal naar ons land komen zich hier vestigen", zei Dutton. "Ze zullen zo snel mogelijk worden uitgewezen."