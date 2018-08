Geschorste cardiologen ziekenhuis Spijkenisse eisen miljoenen

Drie cardiologen van het voormalig Ruwaard van Putten Ziekenhuis in Spijkenisse eisen miljoenen euro's van de overheid. In november 2012 werden de artsen geschorst. Ze hebben sindsdien (bijna) niet meer kunnen werken, laat de advocaat van een van de artsen weten.

Na de schorsing wilde niemand meer met de artsen in zee. "Een van de artsen sprak toevallig goed Duits. Hij heeft ver onder zijn niveau nog een baantje kunnen krijgen", zegt de advocaat tegen RTV Rijnmond. "Hun reputatie was aan gort."

Morfineprotocol

De artsen werkten bij wat toen nog het Ruwaard van Putten Ziekenhuis heette, het huidige Spijkenisse Medisch Centrum. De cardiologen werden in eerste instantie een week geschorst omdat er veel mis zou zijn op hun afdeling. Er zouden meer mensen overlijden dan gemiddeld en het morfineprotocol zou niet goed worden toegepast.

Na die week werd de schorsing voor onbepaalde tijd verlengd. In november 2013 werd bekend dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) de artsen voor de tuchtrechter wilde dagen.

De IGZ wilde de cardiologen voorgoed uit hun ambt zetten, maar die straf ging het tuchtcollege te ver. De tuchtrechter zei wel dat de artsen hun werk niet goed hebben gedaan. Patiƫnten en familie zouden vaak niet hebben geweten waar ze aan toe waren.

Sterftecijfers

In de tussentijd stelde de commissie-Danner vast dat de sterftecijfers op de afdeling cardiologie niet hoger waren dan in soortgelijke ziekenhuizen.

De artsen stapten zelf naar de rechter om hun schorsing aan te vechten. De Raad van State concludeerde uiteindelijk dat de tijdelijke eerste schorsing deugde, maar dat verlenging voor onbepaalde tijd te ver ging.

Goed verdienende mensen

De Staat acht zich niet verantwoordelijk voor wat de cardiologen is overkomen. De schorsing was terecht. Om die reden is aan de artsen 50.000 euro betaald, zegt de advocaat, maar ze willen veel meer.

"We weten allemaal dat cardiologen goed verdienende mensen zijn. En dan ineens heb je nul. Je leven loopt door en je leeft ook door met een mooi huis. Ze hebben allemaal hun huis moeten verkopen. Dat betekent ook dat je echt grote schade hebt. Alles bij elkaar is het een groot bedrag."

Gisteren kwam de zaak voor de rechter. Die doet waarschijnlijk in november uitspraak.