Nieuw seizoen publieke omroep: geen bezuinigingen journalistiek

De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) zal niet bezuinigen op de journalistiek, als een aangekondigde bezuiniging van 62 miljoen euro vanuit Den Haag wordt doorgezet. Dat zei directeur Video Frans Klein vanmorgen bij de presentatie van de programmering voor komend seizoen. "Ik zeg niet nooit, maar nu zullen we dat niet doen."

Toch worden enkele gezichtsbepalende journalistieke programma's anders ingezet: actualiteitenrubriek Brandpunt verdwijnt van de televisie en wordt online voortgezet, Andere Tijden en Tegenlicht verliezen een aanzienlijk deel van hun zendtijd.

De NPO hoopt nog steeds dat de bezuinigingen kunnen worden afgewend, maar heeft zich er samen met de omroepen wel op voorbereid. Klein: "Welke keuzes we ook maken, het is pijnlijk en ze zullen op ingrijpende wijze de programmering raken."

De vier pijlers van de publieke omroep - journalistiek, kinderprogrammering, drama en documentaires - zullen worden ontzien. Maar het geld moet volgens Klein wel ergens vandaan komen.

"Dan komt de zomerprogrammering ter discussie, zoals de dag-tv voor met name de ouderen, zegt Klein. "We zullen de vooravond op NPO 2 moeten versoberen en kunnen dan op NPO 3 minder dagen volwaardig programmeren. De kwaliteit van de hele programmering komt verder onder druk, maar we gaan moedig voorwaarts."

Lastig

Shula Rijxman, voorzitter van de raad van bestuur van de NPO, legde de nadruk op het vernieuwingsbeleid van de NPO. "Dat zijn soms lastige beslissingen, want mooie programma's verdwijnen of zijn iets minder vaak te zien. Op die manier maken we plaats voor nieuwe journalistieke formats, ideeën en talent, om alle geledingen in de maatschappij een plek te geven."

De Nederlandse Publieke Omroep is marktleider met een bereik van 85 procent. Maar dat is volgens Rijxman geen reden om achterover te leunen. "Mooi niet. We blijven vernieuwen, ook om die overige 15 procent van Nederland beter te bereiken. Daarom komen we later in het seizoen met een pitch voor iedereen met een goed programma-idee."