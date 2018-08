Australische fietsers herdenken omgekomen Nederlandse

In Melbourne hebben zo'n zestig fietsers een herdenkingstocht gehouden voor de Nederlandse vrouw die deze maand werd doodgereden door een auto. De rit, die langs de plek van het ongeluk voerde, was georganiseerd door de Australische fietsersbond.

De 27-jarige vrouw uit Den Haag, die onlangs naar Australiƫ was verhuisd, kwam twee weken geleden om het leven toen ze op haar fiets in het centrum van Melbourne werd geschept. De automobilist ging ervandoor, maar werd later opgepakt. De wagen bleek gestolen.

Begrafenis

De tocht werd juist vandaag gehouden omdat het ook de dag is van haar begrafenis in Nederland. De fietsersbond wilde ermee niet alleen het slachtoffer herdenken, maar ook aandacht vragen voor de veiligheid voor fietsers.

Het was een herdenking voor alle fietsers die zijn omgekomen in het verkeer, zegt de voorzitter tegen Australische media. Hij pleit onder meer voor meer fietspaden op drukke wegen. Een daarvan is Chapel Street in Melbourne, waar de Nederlandse omkwam.

Bloemen

De burgemeester van het bewuste stadsdeel was ook bij de herdenking en legde bloemen op de plek van het ongeluk. Hij sloot zich in een korte toespraak aan bij de oproep om Chapel Street veiliger te maken voor fietsers.