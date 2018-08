Maanden verkracht en mishandeld: verhaal van Khadija shockeert Marokko

Verhalen waarin vrouwengeweld de hoofdrol speelt, zijn niet nieuw in Marokko. Een 16-jarig meisje stak zichzelf eind 2015 in brand omdat ze verkracht was door een groep, die daarvan een video zou verspreiden. Vorig jaar augustus gingen Marokkanen in verschillende steden de straat op nadat een vrouw was aangerand in een bus in Casablanca. In maart was het land diep verontwaardigd om een filmpje waarin een meisje op klaarlichte dag werd aangerand.

"We kennen veel eerdere verhalen zoals deze, maar het verhaal van Khadija is echt erg. Zij is twee maanden vastgehouden door vijftien mannen", zegt Amili.

Tekenares Nada Hriouil was zo geschokt, dat ze er een cartoon van maakte. "Haar verhaal raakte me omdat ze dezelfde leeftijd heeft als ik. Ik had haar kunnen zijn."