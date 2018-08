Armeense kinderen Lili en Howick moeten uiterlijk 8 september land uit

De Armeense kinderen Howick (13) en Lili (12) moeten Nederland uiterlijk 8 september verlaten. Dat heeft de Dienst Terugkeer en Vertrek aan ze laten weten, zeiden ze in de talkshow Laat op één op NPO 1.

Vrijdag besloot de Raad van State dat de twee uitgezet mogen worden naar hun geboorteland. Daar zouden ze geen gevaar lopen en niet in mensonterende omstandigheden terechtkomen. Hun moeder is een jaar geleden al vertrokken naar Armenië.

Howick en Lili vertelden in de talkshow dat ze de uitspraak met ongeloof hebben aangehoord. "We zijn heel verdrietig", zegt Howick, "Het was best schokkend voor ons en het was heel moeilijk om het nieuws te horen." Lili begrijpt het nog steeds niet. "Het is eigenlijk niet te geloven. Wij horen hier in Nederland."

Doodsbang

De twee zeggen te vrezen voor het moment dat ze het land moeten verlaten. "We zijn doodsbang. Ik vind het onmenselijk en wreed dat de staatssecretaris zoiets kan beslissen", zegt Howick.

Volgens hun advocaat Flip Schüller is 8 september nog een voorlopige datum, want de Armeense overheid moet nog toestemming geven voor de uitzetting. Er bestaat een mogelijkheid dat de tieners gaan doorprocederen en naar het Europese Hof stappen.

Die klacht zou dan met name gaan over hoe de Raad van State met de zaak is omgegaan. "Zo wordt het onderzoek dat de Raad voor de Kinderbescherming heeft gedaan zonder argument van tafel geveegd", aldus Schüller. De komende dagen nemen hij en Howick en Lili daarover een besluit.