Controle op varkenspest in Roemenië is 'een lachertje'

De eerste uitbraak van AVP buiten Afrika was in 2007 in Georgië, vanwaar de ziekte zich via Rusland verder in Europa en China verspreidde. "Wat nu opvalt, is dat het gebied waarover het virus zich verspreidt zo groot is", vertelt, Loeffen die als hoofd van het nationaal referentielaboratorium voor klassieke en Afrikaanse varkenspest de ontwikkelingen nauw volgt. "Dat komt door de wilde zwijnen die zich door Europa verplaatsen. Die zijn bijna niet tegen te houden."

Varkens mixen met zwijnen

Sommige boeren in het grensgebied branden hun maïs- en korenvelden plat om de zwijnen tegen te houden. Anderen houden juist het probleem in stand, meent Ad de Groot. Hij woont in Roemenië en had jarenlang zelf een veebedrijf. "De mensen hier zijn zich niet bewust van de risico's en hebben ook nooit geleerd verantwoordelijkheid te nemen. Ze denken niet na over de gevolgen van mogelijke besmettingen. Dat is niet zo gek in een land waar de communistische regering jarenlang bepaalde wat er gebeurde en de bevolking zelf niks te zeggen had."

Fraude en gesjoemel maken dat het probleem in stand blijft, denkt de Groot. "Veel parlementariërs zijn zelf ondernemer en controleren hun eigen bedrijf. Een lachertje. En daarbij, elk huishouden heeft zijn eigen varkens, wel twee of drie. Die houden de mensen zelf voor de slacht. Deze dieren hebben standaard geen oornummer en zijn dus onmogelijk te controleren of te traceren."

Geen vaccin

De grote hoeveelheid kleine bedrijfjes zijn een groot deel van het probleem, ziet ook Loeffen "De kleinschalige boer is een grote risicofactor. Hij houdt zich niet aan de regels en meldt een ziek dier niet, meestal omdat hij er dan verlies op lijdt en niet gecompenseerd wordt." Zolang de overheid de kleine boer geen compensatie biedt voor verliezen, zal dat niet veranderen, verwacht hij. Actie is daar vereist, want er zijn geen vaccins tegen het virus.

Volgens De Groot is er hier nog veel te winnen voor de overheid. "Die moet echt verantwoordelijkheid nemen: beter controleren en beter voorlichten. En de boeren de mogelijkheid geven om hun bedrijfsvoering goed en rendabel te krijgen. Dat is alleen mogelijk als de overheid de Europese subsidies uitbetaalt en dat ook op tijd doet."