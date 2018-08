Kroatische duikers vinden Romeins schip en honderden kruiken

De vondst van nog eens zo'n 600 amforen wordt als 'sensationeel' omschreven. Het zijn kruiken die in die tijd werden gebruikt om bijvoorbeeld olie, graan of wijn in te bewaren. "Het heeft een duidelijk spoor achtergelaten op de zeebodem", zegt een archeologe. "Het is een interessante archeologische vindplaats."

De website Croatia Week schrijft dat sommige sporen wijzen op een vroegere Romeinse haven.

Kroatiƫ heeft er in ieder geval een nieuwe duikattractie bij. "We konden het gezonken Romeinse schip zien met heel veel amforen, vissen en planten", vertelt een toerist na een duik. "Heel mooi."