Politie scheidt linkse en rechtse betogers in Chemnitz

De politie in de Duitse stad Chemnitz houdt extreemlinkse en extreemrechtse demonstranten uit elkaar. In de plaats in het oosten van Duitsland wordt gedemonstreerd naar aanleiding van de dood van een 35-jarige Duitser, dit weekend. Aan beide kanten zijn zo'n 1500 deelnemers. Ze demonstreren bij het beeld van Karl Marx in de stad.

In de nacht van zaterdag op zondag liep vermoedelijk een ruzie in Chemnitz uit op een steekpartij. Daarbij vielen drie zwaargewonden, onder wie een Duitser van 35 die later aan zijn verwondingen overleed. Kort na de steekpartij werden twee mannen opgepakt.

Aanvankelijk zei de politie niets over de identiteit van de verdachten, maar vanmiddag werd duidelijk dat het ging om een 23-jarige Syriër en een 22-jarige Irakees. Zij worden verdacht van doodslag.