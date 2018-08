Broers van Ridouan T. opgepakt voor vergismoord in café Marrakesh

In Marokko zijn twee Marokkaanse Nederlanders aangehouden voor de vergismoord in november vorig jaar in Marrakesh. In een café in die stad werd een student geneeskunde van 26 jaar doodgeschoten. Het werkelijke doelwit zou de Marokkaans-Nederlandse eigenaar van het café zijn geweest, die mogelijk betrokken is bij drugshandel. Hij zit al langer vast.

Kort na de moord werden ook al twee Nederlandse verdachten opgepakt. De één heeft een Surinaamse achtergrond, de ander een Kaapverdische. Zij zouden de dodelijke schoten hebben gelost. Later werden nog eens zes verdachten gearresteerd in Casablanca.

De verdachten die nu zijn opgepakt, zijn twee broers van de vermoedelijke opdrachtgever, Ridouan T.

Liquidaties

T., een beruchte crimineel uit Vianen, staat hoog op de Nationale Opsporingslijst. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij grootschalige drugshandel en het opdracht geven voor liquidaties in het Amsterdams-Utrechtse criminele milieu. Het OM heeft een deal gesloten met een kroongetuige die heeft verklaard over de betrokkenheid van T. bij liquidaties. In maart werd de broer van die kroongetuige in Amsterdam vermoord.

De broers van T. die nu zijn opgepakt zouden wapens en de vluchtscooter hebben geregeld die bij de vergismoord werden gebruikt.

Verontrustende rapportages

Advocaat Inez Weski bevestigt de arrestatie van de twee, die cliënt van haar zijn. "Zij zijn kennelijk de zoveelste van de inmiddels ongeveer honderd die in die zaak zijn aangehouden."

Zij heeft de Nederlandse consul in Marokko gevraagd haar cliënten bijstand te verlenen en onderzoek te doen naar hun situatie, "vanwege de verontrustende rapportages over het eerbiedigen van mensenrechten in Marokko en het feit dat na arrestatie veelal geen rechtsbijstand wordt toegelaten".