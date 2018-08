Vooral één politicus meldde vaker bedreiging, maar OM zegt niet wie

Vorig jaar hebben politici vaker melding gedaan van bedreiging dan in de jaren ervoor. In 2017 werden 331 meldingen gedaan bij het Team Bedreigde Politici van de politie Den Haag. Dat is fors meer dan in 2016, toen het aantal daalde naar 239.

Ook het aantal strafbare bedreigingen steeg. Vorig jaar werden 90 bedreigingen beoordeeld als strafbaar. In 2016 waren dat er nog 65. Een bedreiging wordt als strafbaar beoordeeld als er bijvoorbeeld wordt gedreigd met een misdrijf tegen het leven of met zware mishandeling.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is het lastig te zeggen of er sprake is van een stijgende trend. De stijging komt voor een deel doordat één politicus actiever is gaan melden. Wie dat is, wordt niet bekendgemaakt. Het aantal strafbare bedreigingen is ongeveer even groot als in 2015, toen het er 92 waren.

'Premier onthoofden'

Juist vandaag werd een man van 26 uit Apeldoorn veroordeeld tot 120 dagen voorwaardelijk omdat hij acht politici had bedreigd. Stefan M. had gedreigd hen tot de dood te mishandelen. Vorig jaar schreef hij e-mails waarin onder meer stond dat hij premier Rutte wilde onthoofden en zijn hoofd naar terreurbeweging IS wilde sturen.

Volgens de rechtbank is niet bewezen dat M. een terroristisch misdrijf wilde plegen. Hij zou hebben gedreigd omdat hij wilde voorkomen dat Wajong-uitkeringen zouden worden teruggedraaid. Een psychiater adviseerde om hem verminderd toerekeningsvatbaar te verklaren. Daarmee is ook rekening gehouden bij het bepalen van de strafmaat.

Tijdrovend

Van de strafbare bedreigingen die vorig jaar zijn gemeld, zijn er inmiddels 17 afgedaan. In drie gevallen legde de rechter een taakstraf op, één keer een voorwaardelijke straf en één keer kwam het tot vrijspraak. Negen keer werd een jongere dreiger doorgestuurd naar bureau HALT. Drie zaken zijn in 2017 geseponeerd.

De komende tijd komt een aantal dreigingen nog voor de rechter. De overige zaken zijn nog in onderzoek of worden verder afgehandeld door andere afdelingen van de politie en het OM.

Het afhandelen van veel zaken is volgens het OM erg tijdrovend, omdat de meeste bedreigingen worden gedaan op sociale media als Facebook, Instagram en Twitter. Omdat die bedrijven in het buitenland zijn gevestigd, is het opsporen van de dader vaak lastig.