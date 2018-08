Iran wil via Haags Hof van Justitie af van Amerikaanse sancties

Iran is bij het Internationale Hof van Justitie in Den Haag een procedure begonnen om af te komen van de Amerikaanse economische sancties. Het besluit in mei van dit jaar van president Trump om de sancties weer in te voeren, is volgens Iran niets anders dan een poging van de Amerikanen om de economie van Iran zoveel mogelijk schade toe te brengen.

De Iraanse vertegenwoordiger Mohedi vroeg de rechters bij het begin van de zaak de Amerikaanse strafmaatregelen op te schorten gedurende de behandeling van de zaak, om de belangen van Iran te verdedigen. De zaak kan jaren duren.

Het Amerikaanse standpunt is dat de gang van Iran naar het hoogste juridische hof van de Verenigde Naties een inbreuk betekent op het Amerikaanse recht om op grond van het nationale veiligheidsbelang actie te ondernemen tegen Iran.

"Slechtste deal ooit"

President Trump besloot in mei om de Verenigde Staten terug te trekken uit het internationale akkoord over het nucleaire programma van Iran. Trump dreigt andere landen ook met sancties als ze zaken blijven doen met Iran en Iraanse olie blijven invoeren.

De Iran-deal kwam tot stand onder president Obama en werd ondertekend door de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad (de VS, Rusland, China, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk) plus Duitsland en de EU.

In de overeenkomst staat Iran internationale inspecties toe van zijn nucleaire installaties, in ruil voor opheffing van economische sancties. Iran betoogt dat het zich houdt aan de bepalingen van de overeenkomst en dat de sancties om die reden ongerechtvaardigd zijn. De Iraanse economie zou daar nu al onder lijden.

Omdat in het akkoord tijdsbepalingen ontbreken, niets staat vermeld over het Iraanse raketprogramma en over de rol van Iran in het Midden-Oosten, sprak Trump steeds over "de slechtste deal ooit".