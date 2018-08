Onduidelijkheid rondom dood van Ivana Smit zit vooral in details

Een Nederlandse patholoog onderschrijft dat scenario. Van de Goot, die het lichaam heeft onderzocht, zegt dat hij een wond in Smits nek heeft gevonden die haar dood mogelijk heeft veroorzaakt. Ook uit de foto van Smit, die is gemaakt door de politiefotograaf toen ze werd gevonden, trekt hij zijn conclusies. "Op de foto is ze lijkstijf. Dat zou betekenen dat ze al dood was voordat ze viel", zegt Agenjo. "Zelfs als je partijdig bent, kun je om sommige feiten niet heen."

Een paar dagen geleden zei een Maleisische patholoog dat Van de Goots onderzoeksresultaten niet klopten. Smit zou nog hebben geleefd nadat ze was gevallen. Vandaag, op de negende dag van de rechtszaak over de dood van Smit, trok ze haar verklaring weer in.

Dat was een grote opluchting voor de familie, zegt Agenjo. Die gaan namelijk uit van een scenario waarbij Smit om het leven is gekomen door overmatig drugsgebruik. De Johnsons zouden haar vervolgens van het balkon hebben gegooid. "In Smits bloed zat een cocktail van mdma, cocaïne en alcohol. Het maakt niet uit hoe groot de hoeveelheden waren, door deze mix kan je hyperthermie krijgen en daaraan kun je overlijden", zegt Agenjo.

Voetstapdeskundige

Een Maleisische toxicoloog zei eerder dat een overdosis niet mogelijk was omdat de hoeveelheid drugs in Smits bloed "verwaarloosbaar" was. "Sommige dingen zijn verklaarbaar, maar andere dingen zijn gewoon regelrechte leugens", zegt Agenjo. "Je moet wel een erg gekleurde bril op hebben als je niet ziet dat er meer aan de hand is."

Ook over verklaringen van rechercheurs is verwarring. Een rechercheur meldde dat er in het appartement overal voetafdrukken werden gevonden, in allerlei richtingen. Volgens een andere rechercheur zouden er maar zeven voetafdrukken zijn gevonden. Ook de grootte van de voetafdrukken die naar de rand van het balkon lopen, creëren onduidelijkheid. Smit had schoenmaat 41, terwijl er 25,5 centimeter ofwel maat 40, is gemeten.

De vragen zijn nog niet allemaal beantwoord. Er zijn nog twee zittingsdagen. Morgen wordt een voetstapdeskundige gehoord in de zaak. Daarna zal de rechter beslissen of hij een strafrechtelijk onderzoek wil instellen naar de dood van Smit. Het is onduidelijk wanneer dit bekend wordt. "De weg naar de waarheid is heel zwaar, maar we blijven doorgaan", sluit Agenjo af.