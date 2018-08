De duurste groene stroom komt uit Nederland

Nederlandse groene stroom is de duurste groene stroom van Europa. Stroom van Nederlandse windmolens, zonneparken en biomassacentrales is veel duurder dan stroom uit bijvoorbeeld Noorse waterkrachtcentrales, schrijft het FD op basis van gesprekken met handelaren en inkopers.

Overheden en bedrijfsleven sluiten steeds meer energiecontracten waarin gegarandeerd wordt dat de energie duurzaam is opgewekt. Van alle verbruikte stroom in Nederland was vorig jaar 45 procent duurzaam opgewekt.

Voorheen kwam die groene stroom vaak uit het buitenland, bijvoorbeeld van Noorse waterkrachtcentrales. De kritiek daarop was dat dergelijke geïmporteerde stroom niets bijdraagt aan de verduurzaming van de energieproductie in Nederland.

Stroom uit eigen land

Inmiddels kiezen bedrijven steeds vaker voor groene stroom van eigen bodem. Begin dit jaar schakelden Schiphol, Rotterdam The Hague Airport, vliegveld Eindhoven en vliegveld Lelystad volledig over op Nederlandse windenergie. Een jaar eerder gingen de spoorwegen op windenergie over. Het grootste deel van de benodigde stroom daarvoor komt eveneens uit eigen land.

Maar er is niet zo veel Nederlandse groene stroom. Van de in Nederland geproduceerde stroom komt slechts 13,8 procent uit hernieuwbare bronnen. Door de hoge vraag naar binnenlandse groene stroom zijn de prijzen voor de certificaten die garanderen dat stroom daadwerkelijk duurzaam is opgewekt in Nederland fors gestegen.

Koploper van Europa

"Er is geen officiële markt of beurs waar je de prijs van certificaten kan zien", zegt Markus Schmid, campagneleider groene stroom bij milieuorganisatie WISE. "Maar uit gesprekken met handelaren en andere spelers zien wij ook dat de prijs van Nederlandse certificaten flink is gestegen."

Uit een overzicht dat WISE publiceert blijkt dat een zogeheten Garantie van Oorsprong (GvO) voor een megawattuur Nederlandse wind in 2014 nog ongeveer 1,50 euro kostte. Twee jaar later zou de marktprijs al ongeveer 3 euro zijn geweest. Inmiddels is dit verder gestegen naar ongeveer 5 euro, concluderen WISE en het FD. 'Daarmee is Nederland absoluut koploper in Europa', zegt Schmid.

Volgens WISE kostte een GvO voor een megawattuur Noorse waterkrachtstroom vorig jaar slechts 0,20 euro en voor windenergie uit andere Europese landen werd gemiddeld 0,30 euro betaald.

Nieuw windpark

De hogere prijzen voor Nederlandse groene energie zijn positief voor de ontwikkeling van duurzame energieproductie in Nederland, verwacht Schmid. Zijn verwachting wordt bevestigd door Vattenfall. Het Zweedse moederbedrijf van Nuon gaat het eerste grote subsidieloze windpark op zee in de Nederlandse Noordzee bouwen. De hoge opbrengsten van certificaten voor Nederlandse windenergie speelden volgens het bedrijf een rol in de beslissing om de bouw door te zetten.

"De markt voor hernieuwbare energie, en vooral voor windenergie, is sterk in Nederland. De hoge vraag zorgde er samen met andere factoren voor dat we het eerste grote windpark op zee kunnen bouwen", zegt Esther Veldkamp van Nuon-moeder Vattenfall in een interview met non-profitorganisatie RECS International.