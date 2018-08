WRR: niet meer proberen om gezondheidsverschillen te verkleinen

Geld kun je herverdelen door belasting te heffen en subsidies te verstrekken. Als je de een wat extra's wilt geven, moet dat ten koste gaan van een ander. Maar zo werkt dat niet bij gezondheid, redeneert de WRR. "Het streven naar gelijke gezondheidsuitkomsten wordt problematisch als het een juk wordt", staat in het rapport Van verschil naar potentieel. "Is het uitgangspunt van gelijkheid nog wel enthousiasmerend als het leidt tot moedeloosheid en de verzuchting: 'niets werkt'?"

Leefstijlinterventies

Het wetenschappelijk adviesorgaan ziet veel meer in het benutten van gezondheidspotentieel. Potentie is hier: het aantal levensjaren laten stijgen of een daling voorkomen. Het bestrijden van alcoholmisbruik, roken en overgewicht is in dat licht prima algemeen beleid, zegt de WRR, maar zou veel meer moeten samengaan met gerichte acties, oftewel 'leefstijlinterventies', liefst zo vroeg mogelijk.

Zo zou in wijken met veel armoede flink ingezet moeten worden op psychologische en sociale begeleiding van stellen met een kinderwens en zwangere vrouwen. Al decennia is bekend dat stress, slechte voeding, roken en alcohol veel negatieve gevolgen hebben voor de aanstaande moeder en het ongeboren kind.

Door medische en sociale zorg goed met elkaar te verbinden, zou een enorme gezondheidswinst geboekt kunnen worden. "Het gebeurt wel, er zijn veel pilots. Maar het is wat versnipperd", zegt Marianne de Visser van de WRR. "Het blijft in de pilot-fase steken. De Gezondheidsraad schreef er tien jaar geleden al een heel duidelijk rapport over. Maar het is nog niet in de volle breedte ingevoerd."