Beelden arrestatie Jos B. vrijgegeven

Een speciaal Nederlands politieteam, dat voortvluchtige criminelen opspoort, seinde Spaanse collega's in. Die hebben B. uiteindelijk gearresteerd in een veld waar hij hout stond te hakken, in de buurt van het dorp Castellterçol.

B. verkeerde tijdens zijn arrestatie in goede gezondheid. De bushcrafter had zijn paspoort bij zich en enkele survivalspullen, zoals visgerei, een boek over eetbare planten en gedehydreerd voedsel.

Zoekgebied

De politie hield er al rekening mee dat B. zich in Spanje bevond, omdat hij op internet naar Spaanse dorpjes had gezocht en hij waarschijnlijk vanaf zijn laatste bekende verblijfplaats in Frankrijk over land naar een andere plek was gegaan.

"We hielden er rekening mee dat hij zich zou verplaatsen en dat hij niet het vliegtuig zou nemen, omdat hij dan boven zou komen drijven", zegt politiechef Schäfer-Poels. "De bestemming van B. zou Spanje kunnen zijn of Portugal. Maar dat maakte het ook zo moeilijk voor ons: het zoekgebied was zo groot."

De politie heeft sinds de oproep over B. vorige week, 1500 tips binnengekregen. De tiplijn blijft voorlopig open, omdat informatie over het verleden van de verdachte of andere relevante informatie welkom blijft.