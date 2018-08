Nieuw schilderij van Rembrandt ontdekt

Voor de tweede keer in een korte tijd is een schilderij van Rembrandt van Rijn ontdekt. Volgens het Leidsch Dagblad wordt het werk op dit moment gerestaureerd en daarna tentoongesteld in museum De Lakenhal in Leiden.

Conservator Oude Kunst Christiaan Vogelaar van het museum zegt in de krant dat het schilderij in het buitenland is ontdekt. Meer wil hij er nog niet over prijsgeven. "We moeten eerst zorgen dat het op tijd is gerestaureerd, zodat er voldoende tijd is voor onderzoek naar het werk. Meer kan en mag ik er absoluut niet over vertellen", zegt Vogelaar.

Ook Rembrandt-kenner Ernst van de Wetering wil tegenover de NOS weinig kwijt over het doek. Hij zegt dat het op dit moment in Nederland wordt gerestaureerd en dat het op een veiling in het buitenland is opgedoken.

De Lakenhal mag het schilderij als eerste museum ter wereld exposeren, in de tentoonstelling Jonge Rembrandt. In die expositie, die opent op 3 november 2019, zijn zo'n 40 schilderijen, 120 etsen en 20 tekeningen van de geboren Leidenaar en zijn tijdgenoten te zien.

Jan Six

Het schilderij is het tweede werk van Rembrandt dat in korte tijd wordt ontdekt. Eerder dit jaar werd bekend dat kunsthistoricus Jan Six het schilderij Portret van een jonge man heeft gekocht op een veiling in Londen.

Het werk stond in de catalogus als een schilderij "uit de omgeving van Rembrandt", maar het bleek later van de hand van de meester zelf te komen.