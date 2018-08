Wiebes: 'Kabinetsleden overrompeld door gasbesluit'

Volgens minister Wiebes van Economische Zaken had geen van de ministers vooraf gedacht dat dit kabinet de gaskraan zou dichtdraaien. Ook hijzelf niet. "Het was een radicaal besluit: de collega's wisten er niets van van tevoren", zei Wiebes in het VPRO-programma Zomergasten. "De leden van het kabinet zijn allemaal overrompeld geweest. Niemand had dit gedacht, maar we geloven er nu allemaal in en staan er allemaal achter."

Kort na zijn aantreden in oktober vorig jaar, zo vertelde hij op televisie, raakte hij doordrongen van de ernst van de situatie in het gaswinningsgebied. In maart dit jaar besloot het kabinet de gaskraan eind volgend decennium helemaal dicht te draaien.

Onhoudbaar

Als hem gevraagd wordt wat de directe aanleiding ervoor was, antwoordde hij: "De aanleiding, de aanleiding? Ik heb geconcludeerd dat het geen doen was." Wiebes doelde daarbij op de versterkingsoperatie. "Dat was niet houdbaar meer, het was niet versterken, maar in veel gevallen slopen, op grote schaal."

De minister raakte er snel van overtuigd dat het zo niet langer kon. Het besluit is volgens hem het "grootste besluit van dit kabinet". "Ik heb overal lopen zeuren en lopen trekken om dit voor elkaar te krijgen."