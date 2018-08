Meerdere Nederlanders gezocht na schietpartij Spa, ook in Nederland

Twee of meer Nederlanders die mogelijk betrokken waren bij het incident in Spa van vannacht, worden gezocht. De Belgische politie zoekt in zowel België als in Nederland, zegt een woordvoerder tegen de NOS.

Belgische agenten kunnen alleen opsporing in Nederland doen als er een rechtshulpverzoek is gedaan. Of dat verzoek er is, is niet duidelijk. Openbare bronnen in Nederland kunnen ze sowieso onderzoeken.

De Belgische politie krijgt "alle hulp uit Nederland", twittert de Nederlandse korpschef Erik Akerboom. Een woordvoerder licht toe dat de politie (nog) niet concreet helpt maar dat de tweet was bedoeld als een aanbod.