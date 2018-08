Toneelschrijver Neil 'The odd couple' Simon overleden

De Amerikaanse toneelschrijver Neil Simon is overleden. Hij is 91 jaar geworden. Simon was een van de succesvolste schrijvers van met name komedies. Een van zijn beroemdste stukken is The Odd Couple (Een vreemd paar) uit 1965 over twee vrienden die elkaars tegenpolen zijn. Het werd bijna duizend keer opgevoerd.

Een paar jaar later werd het stuk verfilmd met Walter Matthau en Jack Lemmon in de hoofdrollen. Later volgde een tv-serie, die ook in Nederland miljoenen kijkers trok.

Neil Simon, geboren in New York, begon zijn schrijverscarrière in de jaren vijftig voor de radio en de televisie. In 1961 ging het eerste toneelstuk van zijn hand in première, Come Blow Your Horn. Het werd een instant succes en betekende het begin van een zeer succesvolle schrijversloopbaan.

Broadway

In 1966 liepen maar liefst vier toneelstukken van Simon tegelijkertijd op Broadway, de theaterstraat van New York, The Odd Couple,Sweet Charity, Barefoot In The Park en The Star-Spangled Girl. Ook in de jaren daarna blijven de stukken van Simon populair.

De toneelstukken van Simon gaan vaak over gewone mensen en hun problemen en frustraties. Vaak zijn het best aardige mensen waarmee de toeschouwers zich makkelijk kunnen identificeren en die door Simon met veel respect worden beschreven.

Simon schreef tot op hoge leeftijd door en werd vele malen gelauwerd. Hij had meer Oscar- en Tony-nominaties dan welke andere toneelschrijver ook. In 1989 kreeg hij de Lifetime Achievement Award bij de uitreiking van de American Comedy Awards.