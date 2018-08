Schipbreukelingen in mangrove vol krokodillen, Australië bezig met reddingsactie

In de noordelijke deelstaat Queensland in Australië is een vissersboot gestrand in water waarin veel krokodillen leven. Reddingsdiensten zoeken in het mangrovegebied naar zo'n 30 vermiste opvarenden. Elf mensen zijn gered. Het zou gaan om Vietnamezen of Filipijnen, de berichten daarover verschillen.

Reddingswerkers vonden de verlaten boot bij Daintree en gingen op zoek naar de opvarenden, die zich schuilhielden tussen de mangrovebomen. De elf opgepikte opvarenden zeiden dat er zo'n 40 mensen aan boord waren. Het is niet duidelijk of het om vissers of illegale immigranten gaat.

De autoriteiten zeggen dat de eerste prioriteit het redden van de schipbreukelingen is. Als de opvarenden migranten zijn, is het de eerste succesvolle overtocht naar Australië sinds 2014. Queensland is via zee vanuit Papoea-Nieuw-Guinea en Indonesië te bereiken. Australië zet alle immigranten die per boot aankomen weer uit.