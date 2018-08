Frankrijk stopt na 140 jaar met 'klassieke' vaste telefonie

Meer mobiel

De reden ligt voor de hand. Steeds meer Fransen bellen mobiel of via hun modem. In twintig jaar is het aantal minuten dat Fransen aan de vaste telefoon hangen, gehalveerd. Het aantal minuten dat ze mobiel bellen is in diezelfde periode met een factor 16 toegenomen.

Bovendien is de techniek verouderd. Vaste telefonie liep tot de jaren 70 nog via telefonistes en daarna via geautomatiseerde centrales. "Maar die apparaten zijn aan het einde van hun levensloop", aldus directeur Michel Combot van de Franse telecombranchevereniging. Onderdelen voor die centrales zijn steeds minder te vinden.