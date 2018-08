Politie vertrouwt 50 kilo chocolade in auto niet

Drie inzittenden van een buitenlandse auto zijn gisteren opgepakt, omdat ze een grote hoeveelheid chocolade bij zich hadden en niet konden uitleggen waar die vandaan kwam. Ze liepen bij een politiecontrole op de A2 bij Geleen tegen de lamp, schrijft 1Limburg.

Toen de agenten de auto controleerden, vonden ze grote koeltassen met in totaal bijna 50 kilogram chocolade. Omdat het trio geen 'aannemelijke verklaring' over de herkomst kon geven, werden ze in de boeien geslagen.

"Als we drie verschillende verklaringen over herkomst en de bestemming van de chocolade krijgen en geen bonnetjes kunnen worden getoond, dan vinden we dat het onderzoeken waard in overleg met een officier van justitie," schrijft de Landelijke Eenheid van de politie op Twitter.