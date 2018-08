Nieuw verdienmodel werkt: bokspartij youtubers levert zeker 8 miljoen op

De Amerikaan Logan Paul heeft 18 miljoen abonnees op YouTube. Hij werd bekend door video's waarin hij op verschillende manieren de grens opzoekt van wat kan. Begin dit jaar kwam hij opspraak nadat hij een video online had gezet in een 'zelfmoordbos' in Japan. Hij maakte daar grappen over mensen die zich hadden verhangen. Ook kreeg hij bakken kritiek over zich heen toen hij een vis uit het water haalde voor een reanimatie en een dode rat taserde.

KSI is een Brit en heeft 19 miljoen abonnees. Hij werd bekend met filmpjes waarin hij FIFA speelde. Inmiddels maakt hij ook andere video's die meer over zijn leven gaan. Er ontstond controverse rond zijn persoon nadat hij in 2015 werd beschuldigd van seksuele intimidatie.