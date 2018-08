Agent doodgeschoten in Spa, klopjacht gaande naar dader

In de Belgische plaats Spa is vannacht een agent doodgeschoten. De politie heeft het centrum afgesloten en is bezig met een klopjacht naar de daders. Daarbij is een helikopter ingezet.

De agent reageerde volgens de Belgische omroep VRT op een oproep in het centrum, waar ruzie was ontstaan. Toen hij daar met een collega aankwam, werd er vanuit een auto op de politie geschoten. De 38-jarige agent werd geraakt en overleed aan zijn verwondingen. In het voertuig zouden drie mensen hebben gezeten.

De Belgische minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon heeft op Twitter zijn medeleven betuigd aan de nabestaanden. Hij spreekt van "een dramatisch voorval in Spa".

In de buurt wordt later vandaag de Formule 1-race gereden op het circuit van Spa-Francorchamps. Daar gaan veel Nederlanders naartoe.