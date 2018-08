Nabestaanden leggen zich niet neer bij opgraving Franco

De familie van Francisco Franco legt zich niet neer bij het besluit van de Spaanse regering om de stoffelijke resten van de oud-dictator op te graven. De nabestaanden zullen alle wettelijke middelen aangrijpen om de opgraving te voorkomen, melden zeven kleinkinderen in een verklaring waaruit door Spaanse media wordt geciteerd.

Franco ligt begraven in een groot mausoleum in de Vallei der Gevallenen, niet ver van Madrid. Daar liggen ook tienduizenden slachtoffers van de bloedige burgeroorlog (1936-1939), zowel voor- als tegenstanders van Franco. Dat de fascistische leider op zo'n prominente plek begraven ligt, is tegen het zere been van veel nabestaanden van slachtoffers en andere Spanjaarden.

Vrijdag keurde het Spaanse kabinet het plan om het lichaam op te graven en elders te begraven goed. Het voorstel moet nog worden goedgekeurd door het parlement. De familie heeft vijftien dagen de tijd om tegen het besluit in beroep gaan.

Misverstanden voorkomen

De verklaring van de nabestaanden werd afgegeven nadat een kleinzoon van Franco, Francis Franco, in een interview had gezegd dat de familie zorg zal dragen voor het lichaam van de oud-dictator als dat wordt opgegraven. Volgens de andere familieleden is dat een "onjuiste voorstelling van zaken". De verklaring is opgesteld om misverstanden te voorkomen. "De familie zal onder geen beding meewerken aan het plan van de regering", staat in de verklaring.

Het is niet duidelijk welke juridische stappen de nabestaanden van Franco kunnen nemen. De nabestaanden verwachten dat ze sterk staan, omdat de rechter volgens hen niet zal goedkeuren dat het lichaam zonder toestemming van de familie wordt opgegraven.

Franco was tussen 1939 en 1975 in Spanje aan de macht. In die periode werden tienduizenden tegenstanders vermoord en opgesloten. De burgeroorlog, die aan de dictatuur vooraf ging, had al 500.000 levens geƫist.