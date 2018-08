Vijftien doden bij ongeluk met touringcar in Bulgarije

Bij een busongeluk in Bulgarije zijn zeker vijftien mensen omgekomen. Een touringcar raakte van de weg in de buurt van de Iskar-kloof, ten noorden van de hoofdstad Sofia. 27 inzittenden raakten gewond, van wie sommigen er slecht aan toe zijn.

De bus zou een paar auto's hebben geraakt voordat hij kantelde, van de weg gleed en ongeveer 20 meter naar beneden viel. Over de identiteit en nationaliteit van de passagiers, die op excursie waren naar een klooster, is nog niets bekendgemaakt. Ook over de oorzaak kan de politie nog niets zeggen.

De regering heeft voor maandag een dag van nationale rouw afgekondigd om de slachtoffers te herdenken.