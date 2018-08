12-jarig meisje als tolk en planner ingezet in seksclub

Een seksclub in Hengelo moet dicht, nadat bij een reguliere controle werd ontdekt dat er een 12-jarig meisje aan het werk was. Het meisje komt uit Tsjechiƫ en was met haar moeder in de club.

Het meisje heeft tegenover de zedenpolitie verklaard dat ze vertaalwerk deed en afspraken maakte. Volgens burgemeester Sander Schelberg van Hengelo verrichtte ze geen seksuele handelingen. "Maar het feit dat een minderjarige is betrokken bij het proces van prostitutie, maakt dat alle alarmbellen gaan rinkelen", zegt hij tegen RTV Oost.

Jeugdzorg

Het is nog onbekend hoelang het meisje al in de club werkte. Ze is overgedragen aan Jeugdzorg. De gemeente heeft de vergunning van de seksclub ingetrokken. De eigenaresse van de club kan hier nog wel tegen in beroep gaan.

Niet strafbaar

Het is voor een minderjarige niet strafbaar om in een seksclub aanwezig te zijn. Burgemeester Schelberg wil dat nu veranderen door de Algemene Politieverordening (APV) van Hengelo aan te passen. "Ik vind het raar dat je onder de 18 jaar geen alcohol mag drinken, maar dat je wel aanwezig mag zijn in een seksclub. Dat vind ik niet kunnen." Een aantal gemeentes heeft de APV op dit punt al aangepast.