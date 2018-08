Veganisten protesteren in Amsterdam tegen hamburgers en bontjassen

Tijdens de mars zijn er verschillende sprekers die zich bezighouden met dierenrechten. "Hun boodschap: zorgen dat mensen het gesprek aangaan met elkaar", zegt de organisator. "Zodat mensen zich realiseren dat sommige keuzes die ze maken leed veroorzaken. De logische gedachte is om te kijken hoe dat leed gestopt kan worden, en niet denken: vroeger deed ik het ook zo, ik at al vlees, dus het is oké om ermee door te gaan."

Veganisme

Met de mars wil Assie ook de positieve kant van veganisme laten zien. "Er heerst een licht militant beeld van veganisme, een beeld van extremisme. Maar de stroming gaat juist om het niet gebruiken van geweld." De mars werd begeleid door de politie en is zonder incidenten verlopen.

Volgens de Nederlandse Vereniging voor Veganisten zijn er in Nederland zo'n 100.000 veganisten. Hun aantal groeit nog steeds. Veganisme is populair; is een mars dan niet een vrij ouderwetse vorm van protesteren? Assie vindt van niet. "Niet iedereen zit op social media. En je kunt wel online zien dat iemand veganist is, maar de boodschap is duidelijker als ze allemaal samenkomen in het echt. Het is veel indrukwekkender."